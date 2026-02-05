Nunzi | Posso soltanto parlare bene della Fermana

Nunzi si lascia andare a parole positive sulla Fermana, sottolineando quanto apprezza la squadra.

Uno di quelli che in campo si sente, fisicamente e tecnicamente, la cui assenza la noti soprattutto quando manca. Elia Nunzi si è preso il centrocampo della Fermana, fedelissimo al fianco di capitan Marin e capace anche di stringere i denti per qualche problemino fisico che si porta dietro ma non gli impedisce di essere protagonista. Come domenica, con la girata dal limite dell’area, che ha stappato la gara contro la Jesina mettendo la sfida in discesa. "Fortunatamente abbiamo trovato il gol a fine primo tempo – ha sottolineato a Fermana Live, format social creato dal’ufficio stampa canarino – perché poi magari ci avrebbe portato ad avere maggiore frenesia nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

