Caldara torna a parlare del Milan | Non posso che dire bene della società

Mattia Caldara torna a esprimersi sul suo passato al Milan, mostrando ammirazione e rispetto per la società. Nell’intervista, l’ex calciatore ha condiviso riflessioni sincere sulla sua esperienza e sul club rossonero, evidenziando il legame speciale con la squadra e i valori che la contraddistinguono. Un racconto autentico che sottolinea l’affetto e l’apprezzamento verso il club milanese.

© Pianetamilan.it - Caldara torna a parlare del Milan: "Non posso che dire bene della società" L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista: le parole sulla società.

«Io speravo che giocasse Higuain, che era cento volte più forte di lui. Mario era una roba… mi ammazzava mentalmente». Mattia Caldara non ha mai avuto dubbi: l’attaccante che più lo ha messo in difficoltà non è stato il più famoso o quello con più gol, ma pr - facebook.com facebook

