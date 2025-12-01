Nasce World Tech Conference il primo Forum globale per il futuro
(Adnkronos) – Micromegas Comunicazione annuncia la nascita della World Tech Conference (Wtc), il primo Forum Globale dedicato a progettare il modello della prossima società tecnologica avanzata. L’evento si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno, trasformando la città in un punto di incontro internazionale tra ricerca, industria, economia e visione del futuro. A guidare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Nasce Bubble World Pets, le bolle di sapone create per stimolare la curiosità, l’interazione e la gioia dei nostri compagni pelosi in due profumazioni uniche: Dog - irresistibile per cani Cat - naturale e stimolante per gatti come ogni prodotto Dulcop, anc - facebook.com Vai su Facebook
Nasce World Tech Conference, il primo Forum globale per il futuro - La World Tech Conference nasce così come strumento stabile di coordinamento globale, a servizio della comunità scientifica, economica e dei decisori pubblici e privati impegnati a guidare con ... Segnala adnkronos.com
Lenovo Tech World 2024, nasce la “Smarter AI for All”, ecco le nuove soluzioni di intelligenza artificiale ibrida - Lenovo ha annunciato ieri, 15 ottobre, la nuova fase della sua strategia Smarter AI for All durante l’evento Tech World 2024, tenutosi a Bellevue nello stato di Washington. Da ilsole24ore.com