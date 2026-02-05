Novara-Benfica 3-0 | Bernardi soddisfatto Costantini protagonista

Questa sera a Novara, la Igor Volley Gorgonzola ha battuto il Benfica con un secco 3-0. La squadra di Bernardi ha mostrato carattere e ha conquistato tre punti importanti, rafforzando la sua posizione nel girone di Champions League. Tra i protagonisti in campo, spicca Costantini, che ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria.

Nel turno odierno della CEV Champions League, la Igor Volley Gorgonzola Novara ha ottenuto una vittoria netta che rafforza la posizione nel girone e orienta le prossime sfide. Il successo è arrivato con un 3-0, permettendo alla squadra di salire a 13 punti e di prepararsi al derby di alto livello contro Scandicci al prossimo turno. La formazione piemontese ha controllato l’incontro fin dalle battute iniziali, gestendo al meglio le fasi centrali e chiudendo i set senza concedere spazio all’avversario. Il tecnico ha adottato una lieve rotazione del roster, scelta che potrebbe rivelarsi utile nelle prossime settimane e, in particolare, in vista della sfida con Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Novara-Benfica 3-0: Bernardi soddisfatto, Costantini protagonista Approfondimenti su Novara Benfica LIVE Novara-Benfica, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Bernardi cercano un successo netto Tra pochi minuti si accendono le luci al PalaYamamay di Novara, dove le ragazze di Bernardi affrontano il Benfica nella partita di Champions League volley femminile. LIVE Benfica-Novara 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-25 in scioltezza la squadra di coach Bernardi Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Benfica e Novara, valida per la Champions League 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Novara Benfica Argomenti discussi: LIVE Novara-Benfica 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi risolvono in scioltezza la grana portoghese; L’Igor vince con il Benfica 3 a 0; Sbrigata in scioltezza (3-0) la pratica portoghese. La Igor Novara attende l'avversaria dei playoff; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica CEV Champions League (F). LIVE Novara-Benfica 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi risolvono in scioltezza la grana portogheseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.27 Per oggi è tutti amici ed amiche di OA Sport! La Diretta Live della partita di Champions League fra Novara ... oasport.it La Igor Volley chiude al meglio la Pool B: finisce 3-0 contro il Benfica LisbonaLa Igor Volley chiude con i tre punti la fase a gironi della CEV Champions League: finisce 3-0 contro il Benfica Lisbona. lavocedinovara.com #CLVolleyW gr.A: Alba Blaj-Le Cannet 3-1 Vakifbank-Scandicci 3-2 gr.B: Fenerbahce-Budowlani Lodz 3-0 Novara-Benfica 3-0 gr.C: Zeleznicar-Olympiacos 1-3 Milano-Eczacibasi 2-3 #pallavolo #volley #volley x.com Igor Volley Novara added photos to the album: Igor Volley Novara - Benfica facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.