LIVE Benfica-Novara 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 15-25 in scioltezza la squadra di coach Bernardi

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Benfica e Novara, valida per la Champions League 2026. La squadra di coach Bernardi si impone con un punteggio di 0-2, dimostrando solidità e precisione. Di seguito puoi aggiornarti sugli sviluppi del match, con dati e risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-7 Primo tempo al centro di Van Avermaet! 3-6 Bella la diagonale stretta di Cetin! Precisa e potente la sua schiacciata. 2-6 Cetin cerca le mani del muro, ma non le trova. La palla finisce così lontanissima dal campo. Punto per Novara. 2-5 Sbaglia Garcez al servizio. 2-4 Molto bello il pallonetto lungo di Ubavic! La serba vede una zona sguarnita e piazza benissimo il pallone! 1-4 Errore al servizio di Holt. 1-3 Stavolta sbaglia in attacco Tolok. La palla non passa e rimane sulla rete. 0-3 Tolok! Ancora gran botta in diagonale. La russa poi si scusa con l'ennesima avversaria colpita con un bolide.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3-1 Igor Gorgonzola Novara (23-25; 25-13; 25-18; 29-27) Novara scenderà in campo giovedì ore 21.00 contro lo Sport LISBOA e Benfica per la CEV Champions League! [Foto Rubin/LVF] #GiuliaLeonardiOfficial #vo - facebook.com facebook

