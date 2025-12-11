Note di Cantiere Serena Grittani Quartet in concerto per il terzo appuntamento del programma di spettacoli gratuiti
Il terzo appuntamento della rassegna “Note di Cantiere” porta sul palco il Serena Grittani Quartet, offrendo un concerto gratuito nel cuore di Bari. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Puglia Culture, trasforma il cantiere di via Argiro in un suggestivo palcoscenico all’aperto, valorizzando la scena musicale locale e offrendo un momento di cultura accessibile a tutti.
Prosegue con un nuovo appuntamento gratuito la rassegna musicale “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, mirata a trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.Domani, venerdì 12 dicembre, a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Baritoday.it
CANTIERE VIA ANTONELLO FRERI - PROVINCIALE Visto che né il Sindaco, né altri Assessori dell' Amministrazione Comunale che sarebbero competenti, hanno avuto "il piacere" di adoperarsi a seguito delle tante note ricevute, richieste e visto che neppur - facebook.com Vai su Facebook
“Note di Cantiere”: Serena Grittani Quartet in concerto - Il gruppo eseguirà le colonne sonore di tanti capolavori del cinema, divenute nel corso dei decenni dei veri classic album. giornaledipuglia.com scrive
Note di Cantiere: il 12 dicembre il Serena Grittani Quartet omaggia le colonne sonore del cinema - Sul palco si esibiranno Serena Grittani (voce), Bruno Montrone (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Giovanni Sciasciamacchia (batteria). Scrive giornaledipuglia.com