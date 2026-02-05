Non chiamatela scissione Le mancano identità simbolo popolo e progetto

La scena politica italiana si infiamma ancora, ma questa volta per un motivo diverso. Alcuni commentatori insistono nel chiamarla “scissione”, anche se manca di simbolo, identità, popolo e un progetto chiaro. Eppure, viene spesso citata come esempio di divisione, come se fosse una vera rottura, quando in realtà si tratta di qualcosa di diverso. In ogni caso, la questione diventa ancora più complessa se si pensa a figure come Meloni, che una volta fece una vera scissione e ora è al governo. La discussione continua, ma per molti questa vicenda sembra

Direbbe un cervello senza fosforo: «Anche la Meloni fece una scissione, e tu guardala, è al governo». E si potrebbe metterla sul lessicale e spiegare le differenze tra una defezione (Vannacci 2026) e una separazione (Meloni 2012) e uno scisma (Rauti 1995) e uno strappo (Alessandra Mussolini 2003) e una secessione (Storace 2007) e però risolveremmo poco, perché le differenze andrebbero spiegate, la Storia conosciuta. Le scissioni non sono tutte uno stesso animale: c'è quella che nasce da un corpo che si sta sbriciolando e prova a salvare un pezzo di identità, e poi c'è quella che nasce da un colpo di teatro personale («me ne vado») e vuole farsi scambiare per epopea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

