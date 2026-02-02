Milan il muro di Nkunku | l’attaccante ha deciso di restare almeno fino a giugno

Christopher Nkunku ha deciso di restare al Milan almeno fino a giugno. L’attaccante francese, arrivato quest’anno dal Chelsea, ha ricevuto diverse offerte durante il mercato invernale, ma ha scelto di rimanere in squadra. Nkunku vuole dimostrare il suo valore e aiutare il Milan a raggiungere gli obiettivi stagionali. La sua decisione sorprende alcuni, ma lui è convinto di poter fare la differenza.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha sottolineato come sia stato complicato trovare una squadra a Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, sulla carta avrebbe dovuto lasciare il suo posto al connazionale Jean-Philippe Mateta. L'ex Chelsea e RB Lipsia, però, non ha voluto ascoltare proposte. Neanche quella del Fenerbahçe, la squadra che, allenata da Domenico Tedesco, il quale aveva avuto Nkunku alle sue dipendenze anni fa a Lipsia, si era esposta più di tutte. Prima di ripiegare su Sidiki Chérif, arrivato dall'Angers per 25 milioni di euro tra prestito, diritto di riscatto e bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Christopher Nkunku, dopo due assenze, è tornato a disposizione del Milan e ha dimostrato di essere in buona forma segnando una doppietta contro l’Hellas Verona.

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 31 dicembre 2025, si affrontano i dubbi di Nkunku riguardo al suo futuro.

