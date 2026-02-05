Niente compiti per lunedì l’iniziativa della scuola media del Polo 2 di Galatone
La scuola media del Polo 2 di Galatone ha deciso di sospendere i compiti per il lunedì. La decisione ha già fatto discutere insegnanti, studenti e genitori. L’istituto vuole così favorire il benessere degli studenti e ridurre lo stress. La novità entrerà in vigore già dal prossimo mese.
GALATONE - L’istituto comprensivo Polo 2 di Galatone compie ufficialmente un passo innovativo e coraggioso nel panorama educativo: niente compiti per il lunedì. Questa delibera del consiglio docenti, ha riportato al centro del processo formativo il benessere e l’equilibrio tra vita scolastica e.🔗 Leggi su Lecceprima.it
