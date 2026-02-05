Neonata deceduta in braccia alla madre | autopsia richiesta donna indagata come atto dovuto

La procura di Ragusa ha aperto un’indagine dopo che una neonata è morta tra le braccia della madre. La donna è stata iscritta nel registro degli indagati come atto dovuto, mentre si attende l’esito dell’autopsia per capire cosa sia successo. La piccola era stata portata in ospedale in condizioni critiche, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La procura vuole chiarire le cause di questa tragedia.

**Neonata morta tra le braccia della madre: l’autopsia e l’indagine della Procura di Ragusa** È morta. Una neonata, di soli 26 giorni, è scomparsa tra le braccia della madre, in un’abitazione del centro storico di Vittoria, alla vigilia del Capodanno. La donna, che aveva intenzione di allattare il bimbo, ha scoperto improvvisamente la piccola rigida, senza pulsazioni. La morte, avvenuta alla fine della notte del 30 gennaio, ha lasciato un silenzio pesante nella casa e ha innescato un processo di indagine che, fino a oggi, è ancora in fase iniziale. La Procura di Ragusa, dopo aver constatato il decesso della neonata, ha disposto l’autopsia per accertare con precisione cause e modalità della morte.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Neonata Morta

Questa mattina a Vittoria, nel Ragusano, una neonata di soli 26 giorni è morta tra le braccia della madre mentre la stava allattando.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Neonata Morta

Argomenti discussi: Neonata di 26 giorni morta a Vittoria tra le braccia della madre, si è irrigidita mentre la stava allattando; Neonata di 26 giorni muore tra le braccia della madre; Neonata di 26 giorni muore tra le braccia della madre che la allatta: tragedia a Vittoria, disposta l'autopsia; Neonata morta a Vittoria, il magistrato dispone l'autopsia.

Neonata di 26 giorni morta a Vittoria tra le braccia della madre, si è irrigidita mentre la stava allattandoDisposta l'autopsia sul corpo della neonata di 26 giorni morta improvvisamente a Vittoria tra le braccia della madre mentre la stava allattando ... virgilio.it

Neonata deceduta tra le braccia della madre: al via le indaginiUna neonata di appena 26 giorni è deceduta tra le braccia della madre in un’abitazione di via del Quarto, a Vittoria, situata proprio di fronte alla sede del Consiglio Comunale. Sul posto lanciato ... grandangoloagrigento.it

Neonata deceduta tra le braccia della madre: al via le indagini Nessuna pista è esclusa; in corso l'ispezione cadaverica da parte del medico legale... facebook