Pensioni Opzione donna verso proroga di un anno per maturare i requisiti E cambia chi può accedervi

Ilmessaggero.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proroga di un altro anno per Opzione donna, la pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti e autonome con determinati requisiti. Una parziale riforma di questo strumento previdenziale figura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

pensioni opzione donna verso proroga di un anno per maturare i requisiti e cambia chi pu242 accedervi

© Ilmessaggero.it - Pensioni, Opzione donna verso proroga di un anno per maturare i requisiti. E cambia chi può accedervi

Approfondisci con queste news

pensioni opzione donna versoRiforma Pensioni 2026: proroga Quota 103 e Opzione Donna ? Arriva la svolta - Nel percorso parlamentare della Manovra 2026 si registra un cambiamento significativo sul fronte previdenziale. Segnala pensionipertutti.it

pensioni opzione donna versoPensioni, marcia indietro su Opzione donna? Cosa succederà nel 2026 - Dopo aver cancellato le pensioni anticipate, Fratelli d'Italia ora chiede di prorogare e allargare (di poco) Opzione donna. Secondo lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Opzione Donna Verso