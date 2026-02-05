Nel 2026 il rossetto torna a dominare il mondo del trucco. Le donne cercano colori vivaci e texture che si adattano a ogni occasione. Tra le tendenze più in voga ci sono le “cloud lips”, tonalità rosa delicate con un finish morbido che dà un aspetto naturale e raffinato.

Nel 2026 il rossetto si conferma protagonista del make up, combinando colore, texture e personalità. Tra le tendenze principali spiccano le “ cloud lips ”, tonalità rosa soft con finish soft-focus che donano un effetto naturale e sofisticato. Queste sfumature leggere, ispirate alle estetiche francesi e K-beauty, offrono un look fresco e quotidiano, perfetto per chi cerca eleganza senza sforzo. I finish vinilici e lucidi guadagnano sempre più spazio: gloss, oli e rossetti brillanti creano labbra dall’aspetto pieno e voluminoso. Stratificazioni creative tra satin e lucido aggiungono profondità e movimento, mentre la combinazione con rossetti opachi permette di giocare con texture diverse senza rinunciare alla durata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel 2026 il rossetto si conferma protagonista del make up, combinando colore, texture e personalità. Ma quali sono le tendenze?

Approfondimenti su Rossetto MakeUp

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rossetto MakeUp

Argomenti discussi: Vibranti, accesi, eleganti. 15 rossetti rossi iconici da provare subito; Cento sfumature di rosa, il protagonista (beauty) dell'Haute Couture di Parigi; Rossetto riceve l'ultimo premio e abbassa le serrande a luglio: Non manca il lavoro, ma sono costretto a fermarmi; Kiko Milano e la collezione make-up speciale per Milano Cortina 2026.

Rossetto riceve l'ultimo premio e abbassa le serrande a luglio: «Non manca il lavoro, ma sono costretto a fermarmi»POLCENIGO - Ritirerà un premio importante, non il primo della sua carriera, ma pochi mesi dopo chiuderà la sua pizzeria, per motivi di salute. Ad annunciarlo Massimo ... ilgazzettino.it

Addio lip balm e nude look, la GenZ riporta in auge il rossetto rosso: ecco i 10 più belli di sempreIl regno dei lip balm trasparenti e dei look nude è ufficialmente giunto al termine. Nel 2026, la Generazione Z ha deciso di riappropriarsi del simbolo massimo del potere e del glamour: il rossetto ... dilei.it

È arrivato puntuale l'atteso Dante Gabriele Rossetti di Giancarlo Marmori. È confermata la mia sensazione iniziale, quella tipica dei grandi labirinti letterari. La prosa scorre fluida, come a voler rassicurare il lettore. Ma il frammentario, in Marmori, non è una que facebook