Tante sono le star a segnare le tendenze di make up in occasione delle feste natalizie. Tra queste Emily Ratajkowski, Kylie Jenner, Helen Mirren e Zoe Saldaña. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ecco quali sono le tendenze di make up per le feste natalizie

Leggi anche: Tendenze e Colori Unghie Natalizie 2025: I Must-Have per le Feste

Leggi anche: Feste natalizie: ecco cosa hanno indossato le star

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le tendenze beauty IN e quelle OUT per il 2026; Mistletoe make-up 2025: trucco fresco e romantico per Natale; Come portare il rossetto rosso quest'inverno secondo le tendenze dello streetstyle; La tendenza make up che rivoluzionerà il modo di truccarsi.

3 idee make-up semplici (a lunga tenuta) perfetti per cene e aperitivi di Natale - Anche chi solitamente non si trucca molto o preferisce, in generale, uno stile molto leggero e naturale, in occasione dei vari appuntamenti e delle feste natalizie potrebbe sentire il desiderio di un ... elle.com