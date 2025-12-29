Le Opere Laiche ‘volano’ negli Stati Uniti | siglato un protocollo d' intesa tra la Fondazione e l’associazione dei Marchigiani in America
È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Fondazione e l’associazione dei Marchigiani in America, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità lauretane e quelle marchigiane all’estero. L’accordo mira a promuovere iniziative condivise nei settori culturale, educativo, sociale e storico, valorizzando l’identità e la memoria delle Marche e di Loreto, anche negli Stati Uniti. Un passo importante per rafforzare le relazioni tra le comunità e preservare il patrimonio culturale.
LORETO – Rafforzare i legami tra le comunità lauretana e la comunità marchigiana all’estero e in particolare negli Stadi Uniti d’America; promuovere progetti comuni in ambito culturale, educativo, sociale e storico; valorizzare l’area di Loreto e le Marche come luoghi di identità, memoria e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
