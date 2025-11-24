Traffico di droga chiesti 20 anni per l' ex capo ultrà del Milan Luca Lucci Tra gli imputati anche Rosario Calabria ritenuto vicino alla cosca di ' ndrangheta dei Barbaro-Papalia
I pm della Dda di Milano Leonardo Lesti e Rosario Ferracane hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della curva Sud milanista, che sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili. 🔗 Leggi su Feedpress.me
