Museo delle Marionette conferenza conclusiva del programma culturale 2025 della Società Dante Alighieri

Si conclude, giorno 17, con una conferenza su Dante visuale, che si terrà al Museo delle Marionette alle ore 18:00, il programma annuale della Società Dante Alighieri di Palermo che quest’anno ha compiuto 135 anni. Il Prof. Michele Cometa, noto studioso di arte visuale, mostrerà il patrimonio. Palermotoday.it

Milano, il museo delle 50 mila marionette: la collezione con pupi siciliani, burattini lombardi, figure francesi e bozzetti tedeschi. «Un posto unico al mondo» - Dal Seicento a oggi cinquantamila personaggi in miniatura, di legno e stoffa, hanno attraversato guerre, esili e palchi. milano.corriere.it

Marionette fatte a mano - Dai vita alla tua fantasia! Domenica 14 dicembre, al Museo della Valle, i bambini potranno trasformare stoffe, fili e bottoni in marionette pronte a vivere mille avventure. Manualità, immaginazione e divertimento in un laboratorio cre - facebook.com facebook