Calcio e sicurezza | un anno dopo il dramma di Edoardo Bove nasce in Senato il Ddl per diffondere la cultura del primo soccorso tra i giovani
Durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, Edoardo Bove si accasciava al suolo colpito da un arresto cardiaco. L’intervento immediato dei sanitari e l’uso tempestivo del defibrillatore hanno consentito di salvargli la vita. Dopo l’impianto di un pacemaker, il centrocampista ventitreenne, allora in prestito dalla Roma, ha dovuto sospendere l’attività agonistica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
