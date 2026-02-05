Vergara si prende il centro dell’attenzione a Napoli. In pochi giorni, il giovane difensore azzurro ha segnato la sua prima rete in Champions League e anche in campionato, entrambe al Maradona e contro la stessa porta. I tifosi sono entusiasti e sperano che possa diventare una pedina fondamentale per la squadra.

È l’uomo del momento in casa azzurra. In una settimana ha prima fatto la sua prima rete in Champions League e poi in Serie A, entrambe al Maradona ed entrambe nella stessa porta. Antonio Vergara si sta caricando il suo Napoli sulle spalle ed è pronto a farlo anche per il futuro. La società partenopea è pronta a blindarlo a vita. Vergara vuole diventare una bandiera: pronto il rinnovo a vita. Il tutto è cambiato da un momento all’altro. Da panchinaro, utilizzato solo per far rifiatare i titolari negli ultimi minuti di sfida, a titolare inamovibile della trequarti di Antonio Conte. L’altro Antonio ha approfittato della lunga lista degli infortunati, conquistando man mano il diritto di essere scelto come uomo per le manovre offensive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, super rinnovo per Vergara! Le novità di Gazzetta 'gasano' i tifosi

La Lazio si prepara a blindare una delle sue colonne più importanti.

Il Napoli si muove per blindare Antonio Vergara.

