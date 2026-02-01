My Father' s Shadow recensione | le vibrazioni di un film capace di sfocare il dolore

Akinola Davis Jr. porta sul grande schermo un film che colpisce per la sua forza visiva. La pellicola si concentra sull’intimità di una storia che affronta temi come memoria, libertà e fratellanza. Il regista sceglie di sfumare il dolore, dando vita a un’opera intensa e coinvolgente.

Akinola Davis Jr. realizza un'opera dal forte impatto estetico, puntando sull'intimità di una storia che parla di memoria, libertà e fratellanza. Una sgargiante camicia viola, gli occhi che schizzano, da una parte all'altra, oltre i confini di un immagine spessa e granulosa (che grande lavoro quello di Canute Edwards, direttore della fotografia). E poi il cibo che diventa racconto, lungo le strade di una Lagos che vibra; un cosmo parallelo che sembra uscito da Star Wars. Niente fantascienza, però, in My Father's Shadow diretto da Akinola Davis Jr. (nato a Londra ma cresciuto in Nigeria) e scritto insieme al fratello Wale, bensì il tratteggio intimo di un paese spezzato dalla dittatura, e appeso alla speranza - poi tradita e quindi uccisa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

