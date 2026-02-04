Agata Christian – Delitto sulle nevi | ci sono scene post-credits alla fine del film?

Domani arriva nelle sale italiane il nuovo film con Christian De Sica,

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Da domani, 5 febbraio 2026, nelle sale italiane sarà possibile vedere il nuovo film con protagonista Christian De Sica, accompagnato da un (come suo solito) estremo Maccio Capatonda: Agata Christian – Delitto sulle nevi. De Sica è un famoso e burbero criminologo che si ritrova bloccato in mezzo alle montagne, nella grande villa della famiglia Gulmar, proprietaria di una famosa azienda di giochi di società. Qui, l’eredità dell’attività di famiglia provocherà scompiglio e anche.un omicidio. La commedia evita il volgare, ma intrattiene con battute tiepide e una trama scontata: Potete trovare la recensione completa qui. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

