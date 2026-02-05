Musa trascina l' Al-Ahli alla rimonta contro il Real Madrid

La Coca Cola Arena ha visto una partita intensa tra Musa e il suo Al-Ahli contro il Real Madrid. I padroni di casa sono riusciti a rimontare e vincere 93-85, sorprendendo gli spettatori con un’ottima prestazione. Musa ha guidato la squadra con energia e determinazione, portando Dubai alla vittoria contro i grandi spagnoli.

La partita disputata nella Coca Cola Arena ha evidenziato l'ottima forma di Dubai, che ha prevalso su Real Madrid per 93-85. L'impegno ha mostrato una rimonta decisiva nel finale e una gestione collettiva dei possessi che ha premiato la compattezza difensiva e la circolazione del pallone in attacco. Nel corso della gara, Real Madrid ha guadagnato un margine di 13 punti nel terzo periodo, prima di assistere a una risposta veemente della squadra di casa. Un parziale di 11-0 ha portato il punteggio sul 63-64 al 29', riscrivendo l'inerzia del match. Negli ultimi minuti, il contributo del grande ex Musa e la gestione delle conclusioni da parte dei compagni hanno impedito al Real Madrid di trovare altre soluzioni oltre al duo Campazzo-Tavares.

