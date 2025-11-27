L’uragano Kylian Mbappé si abbatte con violenza sulla quinta giornata della Champions League e travolge l’Olympiakos in una notte che entra di diritto nel suo personale album dei primati. Il Real Madrid, sotto dopo appena otto minuti, si aggrappa al proprio fuoriclasse e ne esce con il quarto successo in cinque gare, ancora una volta illuminato dal talento più esplosivo della sua epoca. 26 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Primo tempo: 1-3 Olympiakos Piraeus 3 3: 4 Real Madrid 4 Tempi regolamentari 5.6 88 K. Tzolakis 5.5 3 F. Ortega 5.9 5 Lorenzo Pirola 5. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Poker da fenomeno: Mbappé ribalta l’Olympiakos e trascina il Real Madrid