Moto contro auto sulla strada per il mare | un uomo in Rianimazione

Un uomo di 46 anni è in gravi condizioni dopo un incidente tra moto e auto sulla strada per il mare. L’incidente è avvenuto sulla Sp 109, tra Torre Lapillo e San Pancrazio Salentino. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove ora si trova in Rianimazione. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

MESAGNE - Un 46enne di Mesagne è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa delle gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla Sp 109 che collega Torre Lapillo (frazione di Porto Cesareo) a San Pancrazio Salentino. L'uomo.

