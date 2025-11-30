Schianto in moto contro le auto parcheggiate a Dinegro grave un uomo di 57 anni | Foto

Incidente in via Buozzi, il ferito ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Soccorso in codice rosso, è ora in prognosi riservata al San Martino.

