Schianto in moto contro le auto parcheggiate a Dinegro grave un uomo di 57 anni | Foto

Ilsecoloxix.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente in via Buozzi, il ferito ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Soccorso in codice rosso, è ora in prognosi riservata al San Martino. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

schianto in moto contro le auto parcheggiate a dinegro grave un uomo di 57 anni foto

© Ilsecoloxix.it - Schianto in moto contro le auto parcheggiate a Dinegro, grave un uomo di 57 anni | Foto

News recenti che potrebbero piacerti

schianto moto contro autoSchianto in moto contro le auto parcheggiate a Dinegro, grave un uomo di 57 anni - Incidente in via Buozzi, il ferito ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Scrive ilsecoloxix.it

Perde il controllo della moto e si schianta contro le auto parcheggiate: gravissimo un 57enne - È successo nella notte tra sabato e domenica in via Buozzi, quasi all'incrocio con via Adua. Secondo primocanale.it

schianto moto contro autoChi era Giammarco Milioti, il 29enne morto nello schiantato con la moto contro un’auto a Mantova - Giammarco Milioti è deceduto nel pomeriggio del 27 novembre in seguito a un incidente stradale a Mantova. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Moto Contro Auto