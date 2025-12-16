Il caso di Manuela Murgia, trovata senza vita nel 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari, riemerge con nuove richieste di verità. Le sorelle della ragazza, dopo trent'anni di silenzio e dolore, chiedono giustizia e chiarimenti su quanto realmente accaduto a Manuela in quegli anni.

Il caso della 16enne trovata senza vita nel 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, torna alla ribalta. Le sorelle: “Vogliamo restituirle la dignità”. Fanpage.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il caso Manuela Murgia, le sorelle Non si è suicidata - Storie di sera 15122025

Caso Manuela Murgia, le sorelle: “Trent’anni di dolore, ora vogliamo la verità su cosa le è accaduto” - Il caso della 16enne trovata senza vita nel 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, torna alla ribalta ... fanpage.it