Domenica si gioca Monza-Avellino, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie B 20252026. Il Monza punta alla vittoria per mantenere la corsa alla promozione, mentre l’Avellino cerca punti importanti per avvicinarsi alla zona playoff. La partita si gioca in un momento chiave del campionato, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli sono lanciati verso la promozione e cercano la vittoria per avvicinarsi alla vetta, mentre gli irpini provano ad affacciarsi in zona playoff. Monza-Avellino si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium. MONZA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli si presentano a questo match da squadra di alta quota: terzo posto con 44 punti, a meno tre dalla vetta. La squadra di Bianco è in serie positiva da tre turni, durante i quali hanno ottenuto sette punti, due vittorie e un pareggio, e vuole provare ad agganciare la vetta distante tre lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monza-Avellino, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Monza Avellino

La Lazio e il Genoa si preparano a sfidarsi nella ventitreesima giornata di Serie A.

Pisa cerca punti disperatamente contro un Sassuolo più tranquillo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monza Avellino

Argomenti discussi: MONZA – AVELLINO: INFO BIGLIETTI; Dove vedere Monza-Avellino in tv e in streaming; MARINELLI ARBITRA MONZA-AVELLINO; Marinelli per Monza-Avellino: ha già diretto tre gare dei lupi in Serie B.

Marinelli per Monza-Avellino: ha già diretto tre gare dei lupi in Serie BLe designazioni arbitrali della ventitreesima giornata del campionato di Serie B ... msn.com

Monza-Avellino, è dominio biancorosso nei precedenti di casaIl confronto è nato negli anni ‘70 proprio in Brianza, terra in cui gli irpini non hanno mai centrato la vittoria ... monza-news.it

Ho Imparato a Sognre... Domenica Monza-Avellino TUTTI ALLO STADIO facebook

Domenica 8 Febbraio Monza (MB) U-Power Stadium 15:00 Monza Avellino usavellino1912.com/monza-avellino… #usavellino1912 #Branco x.com