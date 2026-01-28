Pisa vs Sassuolo ventitreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Pisa cerca punti disperatamente contro un Sassuolo più tranquillo. La partita della ventitreesima giornata di Serie A si gioca oggi, con i toscani che si trovano all’ultimo posto e sono costretti a vincere per sperare di uscire dalla crisi. Il match si svolge in un clima teso, con il Pisa che ha bisogno di punti e il Sassuolo che invece cerca di mantenere la sua posizione di metà classifica.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani, ultimi in classifica, cercano punti disperatamente per rianimare una situazione molto critica, ma di fronte troveranno gli emiliani che navigano in acque più tranquille. Pisa vs Sassuolo si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso l'Arena Garibaldi. PISA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani si presentano a questo appuntamento in piena tempesta: ultimi in classifica, con 14 punti ameno 4 dalla salvezza. La squadra di Gilardino, che ha conquistato una sola vittoria, deve fare punti, visto che la corsa alla permanenza nella massima categoria è ormai ridotta ai miracoli.

