Che fine fanno oro gioielli e orologi rubati nelle case | il giro della ricettazione
Una collana e una spilla di Cartier, sottratti nel giugno del 2023 da un villino nella zona di via Novara a Milano, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire un’interessante storia di ricettazione e riciclaggio tra l’Italia e il Belgio. Un’investigazione che risponde alla domanda che tante. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Che fine fanno oro, gioielli e orologi rubati nelle case milanesi: il giro della ricettazione - L’inchiesta della procura di Milano svela i traffici internazionali del clan sinti Lafleur decapitato dagli arresti. milanotoday.it
