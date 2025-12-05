Monaco candidature aperte per la settima ‘Superyacht Chef Competition’ 

I preparativi sono in corso allo Yacht Club de Monaco, che ha aperto le candidature per la 7ª Superyacht Chef Competition, organizzata con Bluewater e in programma per il 2 aprile 2026. L’iniziativa, guidata dalla La Belle Classe Academy, mette in primo piano gli chef che contribuiscono in modo decisivo all’esperienza di bordo sui superyacht, dove la gastronomia è un elemento distintivo della vita in mare. La prossima edizione sarà diretta da una figura d’eccezione: Philippe Etchebest, chef due stelle Michelin e Meilleur Ouvrier de France, che presiederà la giuria. Lavorerà insieme a Chef Philippe Joannès, anch’egli Meilleur Ouvrier de France e consulente culinario dello YCM di cui è anche a capo degli eventi, con il coordinamento di Simon Ganache e il supporto di Frédéric Ramos, Presidente di Monaco Goût et Saveurs. 🔗 Leggi su Lapresse.it

