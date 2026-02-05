Minacce con il coltello condannato a tre anni

Un uomo di 34 anni di origini brasiliane è stato condannato a tre anni di carcere. L’uomo aveva minacciato con un coltello l’ex della madre per farsi consegnare cinque euro, dicendo che voleva comprare le sigarette. Quando sono arrivati i carabinieri, invece di calmarsi, li ha aggrediti. La vicenda si è svolta in un quartiere della città e ha portato all’arresto dell’uomo, che ora dovrà scontare la condanna.

Minaccia con il coltello l’ex della madre per farsi consegnare cinque euro per le sigarette, poi quando arrivano i carabinieri li aggredisce: così sotto accusa è finito un 34enne di origini brasiliane. L’episodio di violenza era avvenuto lo scorso 30 ottobre, in una abitazione in centro a Tolentino. Quel giorno l’uomo aveva chiesto all’ex marito della madre, un 58enne, di dargli un po’ di soldi per comprare un pacchetto di sigarette. Quello glieli aveva negati, e così era iniziata una discussione dai toni sempre più accesi, degenerata quando il 34enne aveva strattonato e minacciato l’altro usando un coltello da cucina, dicendogli che lo avrebbe infilzato con quello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce con il coltello, condannato a tre anni Approfondimenti su Minacce Coltello Rapinò una studentessa con un coltello a Genova, 35enne condannato a 6 anni di reclusione Via Montanara, tre ragazzini di 13 anni minacciati e rapinati con un coltello Tre ragazzi di 13 anni sono stati vittime di una rapina in via Montanara a Parma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su Minacce Coltello Argomenti discussi: Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: denunciato; Bellinzona: minaccia con coltello un commesso, fermata; Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltello; Domodossola, minacce con un coltello in condominio: denunciato un uomo di 32 anni. Minacce con il coltello, condannato a tre anniTolentino, 34enne assolto dall’accusa di tentata estorsione ai danni dell’ex della madre, ma colpevole per l’aggressione ai carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Alunno delle medie minaccia i compagni con il coltello: disarmato dagli insegnanti e denunciatoStudente delle medie disarmato dagli insegnanti e denunciato. Poche settimane fa un altro caso con un machete a Budrio ... ilfattoquotidiano.it All’arrivo degli agenti e dei militari dell’Arma il 33enne ha iniziato a minacciarli brandendo un coltello trovato sul tavolo. «Vi uccido, vi taglio la gola carabinieri», ha urlato rivolgendo frasi ingiuriose e minacce di morte anche alla madre facebook Rissa nel parcheggio del supermercato, degenera in minacce con coltello x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.