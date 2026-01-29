La Vis ha ufficializzato l’ingaggio di Gioacchino Barranco, il difensore classe 2007. Il giocatore ha firmato un contratto fino al giugno 2028 e si unisce alla rosa biancorossa. Barranco, che arriva dal mercato, si prepara a iniziare la sua avventura con la squadra.

Il difensore mancino classe 2007 Gioacchino Barranco è biancorosso. Ieri ha firmato un contratto che lo legherà alla Vis fino al 30 giugno 2028. Un colpo, quello a titolo definitivo dal Torino, già nell’aria da diverse settimane. La società fin da inizio mercato aveva infatti messo il suo nome tra le priorità di questa sessione invernale, preferendo lui a profili più esperti. Fin dalla gara di sabato alle 14:30 contro la Pianese sarà a disposizione di mister Stellone. Duttile e fisicamente ben strutturato aveva catturato le attenzioni delle big di Serie A fin da giovanissimo. Nella scorsa stagione il Palermo, squadra in cui è cresciuto, gli aveva dato grande fiducia, facendolo diventare un perno dell’Under 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, Barranco si aggiunge alla lista del mercato. Il difensore firma un contratto fino al 2028

Approfondimenti su Vis Barranco

Ultime notizie su Vis Barranco

