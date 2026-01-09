Milan senti Galli su Bartesaghi | Può migliorare tantissimo Potrebbe fare il braccetto come Bastoni…

Filippo Galli, ex difensore e dirigente del Milan, commenta le prospettive di Davide Bartesaghi. Durante un’intervista a 'Radio TV Serie A', Galli ha sottolineato il potenziale del giovane rossonero, ritenendo che possa migliorare notevolmente e raggiungere livelli simili a quelli di Bastoni. Una valutazione che evidenzia l’attenzione del club sulla crescita e sul talento emergente di Bartesaghi.

L'ex difensore e dirigente del Milan Filippo Galli ha parlato dei rossoneri e di Davide Bartesaghi ai microfoni di 'Radio TV Serie A'. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

