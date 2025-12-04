Maignan Inter intreccio di mercato e rinnovo sul tavolo col Milan | Tare esce allo scoperto sui piani del club per il portiere!

Inter News 24 Maignan Inter, intreccio di mercato e rinnovo sul tavolo col Milan: Tare esce allo scoperto sui piani del club per il futuro del portiere francese. Nelle scorse settimane, in particolare nei giorni immediatamente successivi al Derby della Madonnina vinto dal Milan, una voce di mercato clamorosa ha iniziato a circolare con insistenza, infiammando gli animi delle due tifoserie sulle sponde opposte del Naviglio. L’indiscrezione riguarda un possibile, clamoroso accostamento di Mike Maignan all’Inter. Il club di Viale della Liberazione, sempre attento alle occasioni a parametro zero, starebbe monitorando la situazione del portiere francese, il cui contratto con i rossoneri è in scadenza, sognando uno “scippo” ai rivali cittadini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Maignan Inter, intreccio di mercato e rinnovo sul tavolo col Milan: Tare esce allo scoperto sui piani del club per il portiere!

