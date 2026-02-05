Il Milan di Massimiliano Allegri prosegue senza sosta la sua marcia in campionato. La squadra conquista punti importanti, mantiene il secondo posto e sogna record che non raggiungeva da anni. La squadra dimostra una solidità crescente, mentre l’ombra di Capello si fa sentire nei risultati e nelle ambizioni di questa stagione.

Il Milan di Massimiliano Allegri continua la sua marcia d’autorità in campionato, blindando il secondo posto e mettendo nel mirino record che appartengono alla storia gloriosa del club. Dopo il netto successo per 0-3 maturato allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna nell’ultimo turno di Serie A, i rossoneri consolidano un ruolino di marcia esterno che non ha precedenti nell’era moderna del torneo a venti squadre, confermandosi come l’unica vera forza in grado di tenere viva la competizione al vertice. Con 50 punti conquistati in 23 giornate, la compagine milanese sta viaggiando a una velocità doppia rispetto alla passata stagione, poggiando le proprie certezze su una solidità difensiva d’altri tempi e su un’imbattibilità che evoca i fasti dell’epopea di Fabio Capello. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, l’autorità della “Cooperativa Allegri”: numeri da record e l’ombra del grande Capello

Il Milan di quest’anno rompe gli schemi.

La sfida tra Roma e Milan ha regalato numeri significativi per i rossoneri, che, pur uscendo sconfitti dall'Olimpico, hanno stabilito un record in ambito europeo.

Il Milan passa con autorità a Bologna e torna a -5 dall'Inter capolistaDominio rossonero con un secco 3-0 complice i troppi errori difensivi dei felsinei, Ventidue partite senza sconfitte per Allegri ... latinaoggi.eu

Zancan: Se il Milan può lottare per lo scudetto? Deve restare attaccato all'Inter, non può più perdere punti per stradaDopo la vittoria del Milan contro il Bologna, Federico Zancan ha spiegato ai microfoni di Sky: Andare a Bologna e vincere con questa autorità senza Pulisic, Leao e Saelemaekers non ... milannews.it

