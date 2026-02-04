Tumori | Gonzalez Danone ‘innovare per dare risposta a pazienti e migliore qualità di vita’

Gonzalez, dirigente di Danone, sottolinea l’impegno dell’azienda nel settore delle cure oncologiche. Secondo lui, bisogna creare un sistema in cui tutti collaborano per offrire soluzioni concrete ai pazienti. Danone Nutricia punta a sviluppare prodotti innovativi che aiutino le persone colpite da tumori, migliorando la loro qualità di vita. L’obiettivo è anche alleggerire il peso sui costi del Sistema sanitario nazionale, portando benefici alla salute pubblica.

“Dobbiamo creare un ecosistema dove ognuno fa la sua parte. Danone nutricia, come azienda leader, ha il dovere di innovare con prodotti che sappiano dare una risposta ai pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre i costi a carico del Sistema sanitario nazionale con un conseguente beneficio della salute pubblica. In questo senso, il ruolo dell’industria è centrale”. Sono le parole di Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Nutricia Italia e Grecia, all’incontro dedicato al valore della nutrizione medica specializzata in oncologia, organizzato in Senato, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

