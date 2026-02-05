Questa sera il Lille di Genesio affronta in trasferta il Metz in un match che apre il ventunesimo turno di Ligue 1. I giocatori scendono in campo alle 20:45, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Lille cerca punti importanti per risalire la classifica, mentre il Metz, in fondo alla graduatoria, vuole approfittare del confronto casalingo per uscire dalla zona calda. La partita si gioca in un atmosfera tesa, con i due team pronti a darsi battaglia fin dal primo minuto.

Si apre il ventunesimo turno di Ligue1 e il Lille di Genesio è impegnato nell’anticipo sul campo del fanalino di coda Metz. I grenats di Tavernot sono in caduta libera e contro l’Angers è arrivato il quarto KO consecutivo tra coppa e campionato, e il quattordicesimo di una stagione che si sta rivelando come la precedente in massima serie, ovvero solo di passaggio. I Dogues hanno perso una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Metz-Lille (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Questa sera il Lille di Genesio sfida il fanalino di coda Metz nel primo anticipo del ventunesimo turno di Ligue 1.

Questa sera alle 20:45 si gioca il primo match del ventunesimo turno di Ligue 1.

Pronostico Metz-Lille: quarta di fila per la Champions LeagueMetz-Lille è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Ligue 1, rimonta vincente del Lille in casa del Metz: a segno Ismaily e YaziciColpo esterno del Lille che oggi si è imposto per 2-1 sul campo del Metz. Padroni di casa in vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Mikautadze, poi la rimonta ospite firmata dalle reti ... tuttomercatoweb.com

