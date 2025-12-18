Meteo settimana instabile sull’Italia | Sud sotto piogge Nord verso nuovo peggioramento

L’Italia si prepara a un'altra settimana all’insegna dell’instabilità meteorologica, con il Sud sotto piogge e il Nord che si affaccia a un possibile nuovo peggioramento. La variabilità atmosferica accompagnerà i prossimi giorni, tra nebbie e temporali, preparando il terreno a un quadro più complesso nelle settimane di festività. Restate aggiornati per non essere colti impreparati dai cambiamenti delle condizioni climatiche.

La tendenza meteo settimanale conferma una fase di marcata variabilità sull'Italia, con condizioni spesso dinamiche e differenziate tra le diverse aree del Paese. Il quadro generale vede il Sud più esposto a piogge e temporali, mentre il Centro-Nord sperimenterà alternanza di nubi, schiarite e fenomeni localizzati, in un contesto tipicamente invernale. Venerdì 19 dicembre la giornata inizierà con nuvolosità diffusa su Liguria e pianure settentrionali, dove non si escludono piogge deboli, in particolare sul Levante ligure.

