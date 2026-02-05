Meteo Roma del 05-02-2026 ore 19 | 15

Venerdì il tempo a Roma si presenta variabile. La giornata inizia con nuvole che coprono il cielo, ma senza pioggia. Nel pomeriggio le condizioni migliorano, con schiarite che aprono la strada a un pomeriggio più soleggiato. La sera, il cielo si mantiene abbastanza sereno, senza particolari fenomeni. Le temperature restano stazionarie o in lieve calo rispetto ai giorni scorsi, con minime in rialzo e massime che non cambiano di molto. La notte si prevede tranquilla, senza variazioni significative.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna neve in Appennino oltre 1100 metri al pomeriggio tempo asciutto ovunque con c'eri ancora nuvolosi in serata nella notte non sono attese variazioni di rilievo con Cieli molto nuvolosi senza fenomeni di rilievo associati al centro al mattino tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria Marche Abruzzo con neve in Appennino oltre 1300 1400 metri più asciutto sulle regioni tirreniche in serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con pioggia e ora riparti anche intensi sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio tempo e miglioramento con Cieli soleggiati residui fenomeni tra Campagna Alta Calabria in serata ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi numero di Tano mento nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo da nord a sud e massime stazionarie o in lieve calo al centro nord sulla Sardegna e i nomi sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Meno di un mese dopo il peggioramento delle previsioni, questa mattina a Roma il cielo si presenta ancora in parte nuvoloso.

