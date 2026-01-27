Senesi alla Juventus la rivelazione di Moretto | Appena finirà il mercato invernale…
L'articolo analizza la possibile acquisizione di Senesi da parte della Juventus, secondo quanto riportato da Moretto. Si approfondiscono le dinamiche del mercato invernale e le prospettive future del giocatore nel club torinese, offrendo un aggiornamento sulle trattative in corso.
Senesi alla Juventus, la rivelazione di Moretto: «Appena finirà il mercato invernale.». Così l’esperto di mercato sul centrale del Bournemouth. La Juventus guarda già oltre la finestra invernale, pianificando un colpo a parametro zero per blindare la difesa del futuro. Il nome in cima alla lista di Comolli e Ottolini è quello di Marcos Senesi, centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, i bianconeri hanno già rotto gli indugi: « Ci sono stati dei contatti già a gennaio con l’entourage di Senesi. Ma non appena finirà il mercato invernale la Juventus vuole avanzare concretamente per bloccare Senesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Attraverso il proprio canale Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto commentano così le ultime voci sul mercato della Juventus: Manteniamo il nome che abbiamo fatto per primi
La Juventus fa sul serio per Marcos Senesi. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore.
Nei prossimi giorni nuovi contatti diretti per Marcos Senesi alla Juventus. I bianconeri vogliono bloccarlo per giugno.
