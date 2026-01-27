L'articolo analizza la possibile acquisizione di Senesi da parte della Juventus, secondo quanto riportato da Moretto. Si approfondiscono le dinamiche del mercato invernale e le prospettive future del giocatore nel club torinese, offrendo un aggiornamento sulle trattative in corso.

Senesi alla Juventus, la rivelazione di Moretto: «Appena finirà il mercato invernale.». Così l’esperto di mercato sul centrale del Bournemouth. La Juventus guarda già oltre la finestra invernale, pianificando un colpo a parametro zero per blindare la difesa del futuro. Il nome in cima alla lista di Comolli e Ottolini è quello di Marcos Senesi, centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, i bianconeri hanno già rotto gli indugi: « Ci sono stati dei contatti già a gennaio con l’entourage di Senesi. Ma non appena finirà il mercato invernale la Juventus vuole avanzare concretamente per bloccare Senesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi alla Juventus, la rivelazione di Moretto: «Appena finirà il mercato invernale…»

