Mediaset tenta di fermare Corona in un modo assurdo | sapete cosa farà? Rimarrete senza parole

Mediaset ha deciso di bloccare Fabrizio Corona con un’azione che ha sorpreso tutti. La rete ha presentato una richiesta che potrebbe portare alla sospensione del suo profilo, lasciando i follower senza aggiornamenti. La mossa ha scatenato reazioni e dubbi sulla sua efficacia, mentre il caso Corona continua a far discutere e a dividere il pubblico.

Il caso Fabrizio Corona continua a infiammare il dibattito mediatico e, tra profili che spariscono e riappaiono e nuove mosse legali, la tensione sembra tutt’altro che destinata a spegnersi. Dopo giorni di silenzio forzato, l’ex re dei paparazzi è tornato a far parlare di sé, riaccendendo l’entusiasmo dei suoi sostenitori e, allo stesso tempo, la preoccupazione di chi teme nuove accuse e polemiche. Sullo sfondo, Mediaset osserva e reagisce, mettendo in campo strategie che stanno facendo molto discutere. Mediaset è pronta a tutto: l’intervento sui locali che ospitano Corona. L’oscuramento degli account Instagram di Fabrizio Corona e del format Falsissimo, avvenuto il 3 febbraio per « violazioni multiple degli Standard della community », è durato appena quarantotto ore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Mediaset denuncia Corona in Dda perché non usi i social che son di tutti contro la tv che è di pochi

Mediaset tenta di fermare Corona in un modo assurdo: sapete cosa farà? Rimarrete senza paroleLa guerra è guerra e va combattuta senza esclusione di colpi: ecco come Mediaset ha intenzione di fermare Fabrizio Corona. donnapop.it

Fabrizio Corona, profili social riattivati (anzi no): caos sul web e l’ultima mossa di MediasetGli account Instagram sono stati riattivati per qualche ora dopo la recente chiusura, ma ora risultano nuovamente oscurati: cosa succede ... libero.it

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e tenta di fermare Falsissimo: scontro sul caso Signorini facebook

