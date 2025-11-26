Francesco Sarcina | Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco È stato un grande amore ma l' ho fatta soffrire Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il frontman delle Vibrazioni racconta il musical ispirato alla sua grande hit, un viaggio personale tra nostalgia, dolore e creatività. Un omaggio alla ragazza che gli ha cambiato la vita e che oggi torna in scena attraverso musica, memoria e teatro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

francesco sarcina immensamente giulia 232 la mia opera rock per riportare in vita giulia sul palco 200 stato un grande amore ma l ho fatta soffrire non dimenticher242 mai la prima volta che le ho fatto ascoltare dedicato a te

© Vanityfair.it - Francesco Sarcina: «Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco. È stato un grande amore, ma l'ho fatta soffrire. Non dimenticherò mai la prima volta che le ho fatto ascoltare Dedicato a te»

News recenti che potrebbero piacerti

francesco sarcina immensamente giuliaFrancesco Sarcina: «Immensamente Giulia è la mia opera rock per riportare in vita Giulia sul palco. È stato un grande amore, ma l'ho fatta soffrire. Non dimenticherò mai la ... - Il frontman delle Vibrazioni racconta il musical ispirato alla sua grande hit, un viaggio personale tra nostalgia, dolore e creatività. Secondo vanityfair.it

francesco sarcina immensamente giuliaImmensamente Giulia: il nuovo musical rock che racconta una generazione - Immensamente Giulia è il musical rock firmato HEART ispirato alla storia reale che ha generato Dedicato a te. Si legge su lifestyleblog.it

francesco sarcina immensamente giulia'Immensamente Giulia', l'opera rock di Sarcina a Milano - Giulia, la protagonista della famosa canzone Dedicato a Te, scritta da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, diventa la protagonista di un musical, Immensamente Giulia, prodotto da Heart, in scena dal 1 ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesco Sarcina Immensamente Giulia