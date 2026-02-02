Maria Rita Parsi | camera ardente da giovedì sabato i funerali a Roma La rivelazione sulla devozione

Da thesocialpost.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì si trova aperta la camera ardente di Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dell’infanzia. I funerali si svolgeranno sabato 7 febbraio alle 11 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità, e molti si preparano a ricordarla per il suo impegno e la sua passione.

Si terranno sabato 7 febbraio alle ore 11, nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, i funerali di Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la propria vita alla tutela dei diritti dell’infanzia, scomparsa all’età di 78 anni. A darne comunicazione sono stati gli amici più stretti, Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa di San Salvatore in Lauro giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 9 alle 19. Al momento non è stato reso noto se verrà disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dal mondo della cultura, della psicologia e dello spettacolo, dove Parsi era conosciuta anche come presenza costante nei programmi televisivi di approfondimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maria rita parsi camera ardente da gioved236 sabato i funerali a roma la rivelazione sulla devozione

© Thesocialpost.it - Maria Rita Parsi: camera ardente da giovedì, sabato i funerali a Roma. La rivelazione sulla “devozione”

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi, sabato 7 febbraio i funerali nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma

Sabato 7 febbraio si terranno i funerali di Maria Rita Parsi nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.

Maria Rita Parsi, i vip piangono la sua morte, sabato i funerali

Sabato mattina si svolgeranno i funerali di Maria Rita Parsi nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: Degrado città e periferie, audizione Parsi; Diretta – Audizione Parsi; CAMERA DEI DEPUTATI: **AUDIZIONE DELLA PSICOLOGA PARSI SU DEGRADO URBANO, MERCOLEDÌ DIRETTA WEBTV; AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 28 GENNAIO.

maria rita parsi cameraMaria Rita Parsi, i funerali a Roma: da giovedì la camera ardente. «Era devota a Padre Pio»I funerali di Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini, morta all'età di 78 anni, saranno ... msn.com

maria rita parsi cameraÈ morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e sostenitrice dei diritti dell’infanzia: aveva 78 anniSi è spenta Maria Rita Parsi, figura di riferimento della psicologia italiana e voce instancabile nella difesa dei più piccoli. La psicoterapeuta, autrice di oltre cento pubblicazioni e volto noto ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.