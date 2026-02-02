Maria Rita Parsi | camera ardente da giovedì sabato i funerali a Roma La rivelazione sulla devozione

Da giovedì si trova aperta la camera ardente di Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dell’infanzia. I funerali si svolgeranno sabato 7 febbraio alle 11 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità, e molti si preparano a ricordarla per il suo impegno e la sua passione.

Si terranno sabato 7 febbraio alle ore 11, nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, i funerali di Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che ha dedicato la propria vita alla tutela dei diritti dell’infanzia, scomparsa all’età di 78 anni. A darne comunicazione sono stati gli amici più stretti, Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa di San Salvatore in Lauro giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 9 alle 19. Al momento non è stato reso noto se verrà disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dal mondo della cultura, della psicologia e dello spettacolo, dove Parsi era conosciuta anche come presenza costante nei programmi televisivi di approfondimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

