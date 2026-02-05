La scena si ripete lungo le coste italiane, con onde alte che si abbattono violentemente sugli stabilimenti e le case vicine al mare. Il rumore assordante del mare, che in queste ore sembra più furioso del solito, fa tremare i vetri e mette in allarme intere comunità. Le autorità chiedono massima attenzione mentre le onde continuano a spazzare le spiagge, lasciando dietro di sé danni e paure.

Il fragore non era quello solito del respiro della riva ma un boato cupo che scuoteva i vetri delle abitazioni affacciate sul litorale. Le ombre della notte sono state squarciate dalla forza bruta di una natura che ha deciso di riprendersi i propri spazi scavalcando ogni difesa artificiale posta sul suo cammino. In pochi istanti la barriera di protezione che avrebbe dovuto garantire sonni tranquilli è stata spazzata via come se fosse fatta di carta e non di pesanti sacchi di detriti. L’oscurità si è riempita del rumore dell’acqua che invadeva i locali mentre i residenti assistevano impotenti allo spettacolo di una marea che non accennava a ritirarsi trasformando i vialetti in piccoli fiumi in piena e le stanze al piano terra in bacini di fango e detriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mare fuori controllo in Italia, intera città in ginocchio: “Onde come muri”

Approfondimenti su Mare Fuori Controllo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mare Fuori Controllo

Argomenti discussi: La serata in discoteca, poi la lite in albergo: la notte brava di Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori; Niente traghetti tra Sardegna e Corsica, Confindustria: Situazione fuori controllo; Porsche valuta lo stop alle sportive elettriche: costi fuori controllo dopo aver scommesso troppo sulle auto a batteria; Meteo, venti da uragano sull’Algeria: raffiche oltre i 120 km/h, tetti divelti, autostrade a rischio e mare fuori controllo sulle coste occidentali | FOTO e VIDEO.

«Intermodalità in pericolo: una tassazione fuori controllo spinge le merci dal mare alla strada»L’intermodalità è in pericolo. La colpa è di una tassazione fuori controllo, in Europa e nel mondo, che rischia di assestare un colpo durissimo al trasporto marittimo delle merci a tutto vantaggio del ... ilsole24ore.com

Mare Fuori, Artem Tkachuk in ospedale in codice rosso/ L’attore dà in escandescenza, arrivano carabinieriArtem Tkachuk, protagonista di Mare Fuori, in forte agitazione al pronto soccorso: intervengono vigilantes e carabinieri. Artem Tkachuk, attore conosciuto per aver recitato in Mare Fuori, è finito al ... ilsussidiario.net

Real Time. . Maria Esposito da Mare Fuori alla dottressa Ines #realtime #sosacne #dermatologia facebook