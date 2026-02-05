Marcus Thuram rivela | Io e Khephren siamo simili sotto molti aspetti mi rende orgoglioso Poi lancia la sfida Scudetto

Da juventusnews24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Thuram si apre sulla sua relazione con Khephren. Il calciatore della Juventus rivela di condividere molte caratteristiche con il fratello e si dice orgoglioso di questa somiglianza. Poi lancia la sua sfida: puntare al Scudetto. Nel frattempo, ricorda anche i derby contro Khephren e gli insegnamenti di papà Lilian, che ha sempre influenzato il suo modo di vedere il calcio.

Marcus Thuram racconta il legame con il fratello della Juventus: retroscena sui derby e gli insegnamenti di papà Lilian. In una lunga e approfondita intervista concessa ai microfoni di  CBS,  Marcus Thuram  ha aperto il libro dei ricordi e delle emozioni familiari, soffermandosi in particolare sul rapporto viscerale che lo lega al fratello  Khéphren, oggi perno del centrocampo della  Juventus. L’attaccante dell’Inter ha delineato un quadro affascinante delle dinamiche che intercorrono tra i due figli d’arte, cresciuti nel mito di papà Lilian ma capaci di costruirsi carriere di altissimo profilo in autonomia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marcus thuram rivela io e khephren siamo simili sotto molti aspetti mi rende orgoglioso poi lancia la sfida scudetto

© Juventusnews24.com - Marcus Thuram rivela: «Io e Khephren siamo simili sotto molti aspetti, mi rende orgoglioso». Poi lancia la sfida Scudetto

Approfondimenti su Marcus Thuram

Khephren Thuram non ha alcun dubbio: «Io all’Inter? Non ci andrei mai. Su mio fratello Marcus dico questo…»

Khephren Thuram, centrocampista francese, si esprime sulla possibilità di un trasferimento all’Inter, dichiarando di non avere intenzione di andarci.

Khephren Thuram svela: «Mio fratello Marcus mi aveva fatto arrabbiare, ecco il perché della mia esultanza contro l’Inter»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marcus Thuram

marcus thuram rivela ioMarcus Thuram: Io e Khephren simili sotto molti aspetti, mi rende orgogliosoLunga intervista per Marcus Thuram ai microfoni di CBS. L’attaccante dell’Inter ha risposto a diverse domande, a cominciare dal rapporto col fratello Khephren, che gioca nella ... tuttojuve.com

marcus thuram rivela ioThuram: Scudetto? Sarebbe gratificante! Lautaro, l’Inter, Khephren, le critiche: vi dico tuttoMarcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CBS Sports. Queste le sue dichiarazioni ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.