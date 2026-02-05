Marcus Thuram rivela | Io e Khephren siamo simili sotto molti aspetti mi rende orgoglioso Poi lancia la sfida Scudetto

Marcus Thuram si apre sulla sua relazione con Khephren. Il calciatore della Juventus rivela di condividere molte caratteristiche con il fratello e si dice orgoglioso di questa somiglianza. Poi lancia la sua sfida: puntare al Scudetto. Nel frattempo, ricorda anche i derby contro Khephren e gli insegnamenti di papà Lilian, che ha sempre influenzato il suo modo di vedere il calcio.

