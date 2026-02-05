Marcus Thuram rivela | Io e Khephren siamo simili sotto molti aspetti mi rende orgoglioso Poi lancia la sfida Scudetto
Marcus Thuram si apre sulla sua relazione con Khephren. Il calciatore della Juventus rivela di condividere molte caratteristiche con il fratello e si dice orgoglioso di questa somiglianza. Poi lancia la sua sfida: puntare al Scudetto. Nel frattempo, ricorda anche i derby contro Khephren e gli insegnamenti di papà Lilian, che ha sempre influenzato il suo modo di vedere il calcio.
Marcus Thuram racconta il legame con il fratello della Juventus: retroscena sui derby e gli insegnamenti di papà Lilian. In una lunga e approfondita intervista concessa ai microfoni di CBS, Marcus Thuram ha aperto il libro dei ricordi e delle emozioni familiari, soffermandosi in particolare sul rapporto viscerale che lo lega al fratello Khéphren, oggi perno del centrocampo della Juventus. L’attaccante dell’Inter ha delineato un quadro affascinante delle dinamiche che intercorrono tra i due figli d’arte, cresciuti nel mito di papà Lilian ma capaci di costruirsi carriere di altissimo profilo in autonomia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
