Marco Veneselli torna a Uomini e Donne, ma questa volta il suo nome fa discutere. Dopo le ultime registrazioni, il trono di Sara Gaudenzi ricomincia da capo, e il suo commento ha acceso qualche sospetto tra i fan. Nessuno sa ancora se ci sono novità in vista o se si tratta solo di un semplice ritorno, ma la vicenda continua a tenere banco tra gli appassionati del programma.

Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere sulla base di quanto emerso dalle ultime registrazioni, il trono di Sara Gaudenzi è ripartito da zero. La ragazza ha “perso” tutti i suoi precedenti corteggiatori, alcuni per scelta sua, altri per scelta dei ragazzi, e per lei sono giunti nuovi pretendenti, due in particolare, ovvero, Alessio e Mattia. Tra i vecchi spasimanti, però, sta continuando a generare parecchio sgomento Marco Veneselli. In tanti non riescono a credere che la conoscenza tra i due sia realmente giunta al capolinea. Il ragazzo, così, è stato raggiunto dai microfoni di Casa Lollo per spiegare un po’ la sua posizione, ma la sua reazione ha generato un certo sgomento. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Marco Veneselli torna a UeD per Sara Gaudenzi? Il suo commento crea sospetti

Approfondimenti su Marco Veneselli

In questa puntata di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha affrontato l’abbandono di Marco Veneselli, sorprendente per entrambe.

Marco Veneselli ha annunciato la sua uscita da Uomini e Donne, spiegando le ragioni che lo hanno portato a questa decisione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marco Veneselli

