Donazzan ricorda l’alpino Matteo Miotto a 15 anni dalla scomparsa | La sua intuizione era semplice e potente

Donazzan ha ricordato l’alpino Matteo Miotto a 15 anni dalla sua scomparsa, sottolineando la semplicità e la profondità della sua intuizione. La prima volta che incontrò Matteo fu sulla cima dell’Ortigara, dove lui condivise il desiderio di far conoscere ai giovani la scelta di diventare soldato e di vivere come Alpino. Un ricordo che testimonia il suo impegno e la sua passione per il servizio.

«Incontrai Matteo Miotto per la prima volta sulla cima dell’Ortigara. Fu lì che mi parlò del suo desiderio più autentico: far conoscere ai propri coetanei la scelta di vita di diventare soldato, di fare l’Alpino». Lo afferma Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia, membro della commissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo, ricordando il caporale maggiore a quindici anni dalla sua scomparsa. «Matteo mi scrisse anche una mail all’indirizzo dell’Assessorato regionale all’Istruzione, annunciandomi che sarebbe rientrato di lì a poche settimane in Italia. Ritrovai quella mail al mio rientro da quelle tragiche festività di quindici anni fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Donazzan ricorda l’alpino Matteo Miotto a 15 anni dalla scomparsa: “La sua intuizione era semplice e potente” Leggi anche: Ars Nova ricorda Alessandro Scarlatti a trecento anni dalla sua scomparsa Leggi anche: Una targa ricorda Maria Grazia Salvatore a dieci anni dalla sua scomparsa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un piacere essere intervenuto assieme al Vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco e all’assessore regionale ai Lavori Pubblici, trasporti e mobilità Diego Ruzza alla serata organizzata da Elena Donazzan sull’attività del ECR Group - Conserv - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.