Marco Liorni | Mia moglie gelosa delle Professoresse dell' Eredità? No loro non mi guardano
Marco Liorni smentisce le voci sulla gelosia nei confronti delle professoresse dell’Eredità. In un’intervista, il conduttore spiega che non ha motivo di preoccuparsi: “Loro non mi guardano”. Liorni, noto per il suo stile tranquillo e professionale, continua a conquistare il pubblico con la sua presenza in tv, ormai da mesi alla guida del quiz di Rai1.
Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Marco Liorni è uno dei volti più rassicuranti della tv italiana. Da sempre pacato e un grande lavoratore, sta ottenendo risultati ottimi a L'Eredità, che conduce dal 2024. “Nell'ambiente qualche volta pensano che io sia un debole perché non urlo, e usano l'aggettivo corretto come sinonimo di 'fesso'. Io ritengo di non essere uno scemo. Ho il mio modo di stare in questo mondo. E non credo che la correttezza mi hanno danneggiato”, ha confidato al settimanale Oggi. Da quasi 30 anni è legato a Giovanna Astolfi e non sono mai stati chiacchierati, come succede a molte coppie legate al mondo dello spettacolo: “Eppure abbiamo attraversato tante crisi.🔗 Leggi su Today.it
