È il giorno dei bilanci dopo le regionali del 23 e 24 novembre in Puglia, concluse con la netta affermazione di Antonio Decaro alla guida della coalizione di centrosinistra contro il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. Con i dati definitivi dello spoglio sono ufficiali anche i nomi dei 50 consiglieri regionali: 29 seggi vanno alla maggioranza che sostiene Decaro, 21 all’opposizione, incluso Lobuono. Tra i dati politici più rilevanti c’è l’esclusione di Nichi Vendola: l’ex governatore, candidato di punta di Alleanza Verdi e Sinistra in tre circoscrizioni, è rimasto fuori perché la lista non ha superato la soglia di sbarramento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni Puglia, l’elenco dei consiglieri regionali eletti