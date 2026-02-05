Mantova vs Bari ventitreesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Mantova e Bari si gioca oggi, nella ventitreesima giornata di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono in difficoltà in classifica e cercano punti importanti per risalire. La partita si svolge senza grandi favoriti, e chi perde rischia di scivolare ancora di più. La tensione è palpabile, e gli allenatori preparano le formazioni per tentare di uscire dalla crisi.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono impantanate nei bassifondi della classifica, per cui chi si ferma è perduto. Mantova vs Bari si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. M ANTOVA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi puntano sul fattore campo in un periodo complicato. La situazione in classifica è tutt’altro che serena, ma con la consapevolezza che questo è il momento migliore per tirarsi fuori da questa brutta situazione, come recita il penultimo posto con 20 punti. I pugliesi sono all’ultima spiaggia, dato che la sconfitta casalinga contro il Palermo ha aggravato ancor di più una situazione già molto pesante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mantova vs Bari, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti su Mantova Bari Lazio vs Genoa, ventitreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La Lazio e il Genoa si preparano a sfidarsi nella ventitreesima giornata di Serie A. Pisa vs Sassuolo, ventitreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Pisa cerca punti disperatamente contro un Sassuolo più tranquillo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mantova Bari Argomenti discussi: SSC Bari VS Palermo FC: line ups; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Calcio Serie B - Pescara, Bari e Reggiana: il treno salvezza del Mantova passa dalle prossime tre partite; Mantova-Bari, info e prezzi biglietti. 936 la disponibilità. Asse Bari-Mantova, tripla operazione in chiusura: il futuro di Artioli, Meroni e MantovaniSi scalda l’asse di mercato tra Bari e Mantova, con tre movimenti ormai ben delineati tra le due società. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com,. tuttomercatoweb.com Bari, torna il difensore Mantovani. Dal Mantova arriva anche ArtioliIl difensore romano, classe 1996, ha firmato un contratto a titolo definitivo che lo legherà al Bari fino al giugno 2028 e indosserà la maglia numero 13. Il centrocampista, classe 2001, in questa stag ... lagazzettadelmezzogiorno.it -, Sarà Federico Dionisi della sezione de L'Aquila a dirigere la sfida del 'Danilo Martelli' tra Mantova e Bari, 23a giornata di Serie B, in programma sabato 7 febbraio alle 15. Dionisi sarà assistito da Dario Garz facebook Bari, arriva in prestito Federico Artioli dal Mantova x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.