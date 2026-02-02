Maltempo perturbazione in arrivo | scatta l' allerta meteo

La Protezione civile ha emesso l’allerta gialla in Toscana per domani, 3 febbraio. La regione si prepara a una giornata di pioggia intensa e rischio idrogeologico, con particolare attenzione su Toscana nord-ovest, Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Le autorità invitano i cittadini a stare attenti e a seguire le indicazioni per evitare problemi.

Allerta gialla emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico su Toscana nord-ovest e allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese per tutta la giornata di domani, martedì 3 febbraio.L'avviso per rischio idrogeologico riguarda anche Pisa, il litorale pisano e gran parte della provincia (Valdera, Cuoio). In arrivo infatti una nuova perturbazione. Dalla sera di oggi precipitazioni sulle zone di nord ovest in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte e successivamente al resto della regione.

